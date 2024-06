Calafiori, l'ottimo Europeo è un problema per la Juve: ora rischia di perderlo

Da tempo ormai il primo obiettivo per la difesa della Juventus è Riccardo Calafiori.

Da tempo ormai il primo obiettivo per la difesa della Juventus è Riccardo Calafiori. Tuttavia l'ottimo Europeo (malgrado l'autogol con la Spagna) che sta disputando l'ex Roma potrebbe aumentarne il valore di mercato e spingere altri club a fare proposte importanti al Bologna, che già di suo non vorrebbe cederlo. Thiago Motta, però, lo vorrebbe. E pure parecchio. Proprio in rossoblù Calafiori è stata una delle chiavi del successo dell'allenatore italo-brasiliano, ragion per cui il classe 2002 va considerato ancora in cima alla lista.

Tuttavia, come scrive Tuttosport, la Premier League però è entrata a gamba tesa puntando l'ex terzino, ora diventato centrale. Sul giocatore infatti ci sarebbero anche le attenzioni di Arsenal e Tottenham, pronti a dare il via ad un derby londinese di mercato per aggiudicarsi il ragazzo e che sicuramente hanno mezzi economici migliori per fare un'offerta irrinunciabile al Bologna. L'ultima partita della Nazionale contro la Croazia non ha fatto altro che aumentare l'interesse delle due compagini inglesi nei confronti del giocatore, per questo la Juventus ha cominciato (già da un po') a guardarsi intorno alla ricerca di alternative.