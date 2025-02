Calvario Douglas Luiz, per l'acquisto milionario della Juve arriva il quinto stop stagionale

Calvario per Douglas Luiz, quinto stop stagionale per il centroampista costato alla Juventus 50 milioni. Ne scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Il brasiliano non si aspettava di doversi fermare di nuovo, ancor meno adesso che era tornato tra i convocati e aveva pure concordato con Thiago Motta il rientro in campo. Per Douglas si tratta del quinto stop totale e per ben due volte è stato vittima di una ricaduta.

Anche la gestione è stata da rivedere; mai prima di quest’anno ha avuto così tanti patimenti atletici e in particolare di natura muscolare. Dal 22 ottobre ad oggi ha passato 73 giorni ai box. Finora sono 14 le sfide a cui non ha potuto prendere parte, con quella di stasera [Coppa Italia vs Empoli, ndr] 15. Considerando i tempi dell’infortunio, si salirà almeno a 18, oltre il 30% delle partite totali dei bianconeri.