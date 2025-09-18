Capello esalta Pio Esposito: "Mi ha impressionato. Controllo di palla fantastico"

Fabio Capello ha parlato dell’esordio di Pio Esposito in Champions League con la maglia dell'Inter. Ecco le parole dell'ex allenatore che esalta a Sky il giovane centravanti campano che tanto piaceva anche al Napoli: “Io non lo conosco a fondo, l’ho visto giocare qualche vola, ma è bello come si è mosso in simbiosi con Thuram. Vuol dire che è intelligente, sa vedere il gioco, sa posizionarsi. Vuol dire tantissimo. La cosa più bella di questo giocatore è il controllo di palla. È fantastico, fisicamente riesce a tenere la Champions. Giocare con questa qualità mi ha impressionato.

Un’altra cosa molto bella che ha è la visione di gioco: quando c’è da tenere la palla la tiene, quando c’è da darla di prima la dà. È un giocatore che, se parla di Dzeko, lo posso paragonare come intelligenza. Ha detto che sta lavorando per aumentare la velocità: spero gli riesca, perché non è molto facile. Spero possa dare una mano alla Nazionale, si può abbinare bene sia con Kean sia con Retegui”.