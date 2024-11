Capuano su Thiago Motta: "Dissi una cosa in estate e si sta avverando"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’allenatore Eziolino Capuano. Di seguito le sue parole.

"Thiago Motta? L’ho detto all'inizio. È molto facile dirlo adesso ma dico che il minor comune denominatore del calcio è il risultato. Io non ho mai visto lo spettacolo da parte della Juventus. È una squadra che produce pochissimo. Thiago Motta deve fare di più, ma ci sono tante attenuanti a favore suo. Ci sono tanti infortuni. A Birmingham andrà a giocare con 16 giocatori. Per incidere, però, diciamolo: ci vuole un po’ di tempo. Allenare la Juventus è diverso rispetto a Bologna o La Spezia. Lì le aspettative sono altissime. Il Napoli sta facendo un campionato faraonico, dopo una stagione disastrosa. Per qualsiasi allenatore sarebbe stato difficile ma per Antonio Conte è stato naturale. Io amo le squadre che ti danno equilibrio e perciò mi tengo tutta la vita Antonio Conte. Raspadori è un buon giocatore ed è forte. Le sue prestazioni dipendono dalla sua posizione in campo. Non è una punta. Lo vedo più vicino ad una punta più strutturata".