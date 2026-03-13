Conceiçao punta la Champions: "La Juventus è più forte di Roma e Como"
(ANSA) - TORINO, 13 MAR - "Dobbiamo vincere la partita contro l'Udinese, il nostro obiettivo è restare in alto e abbiamo le qualità per farlo": così l'attaccante della Juventus, Francisco Conceicao, in vista della gara contro i friulani.
"Siamo più forti di Roma e Como, dobbiamo farlo vedere e lo abbiamo già dimostrato ultimamente - continua in conferenza stampa sulla corsa al quarto posto che vale la Champions, con i bianconeri che rincorrono le due rivali con un punto di ritardo - e dobbiamo vincere le partite che mancano: abbiamo le qualità per farlo, lavoriamo per questo". (ANSA).
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