Castro risponde al gol lampo di Bernabé: 1-1 tra Parma e Bologna al 45', ducali in dieci

Primo tempo frenetico e spettacolare al Tardini, dove Parma e Bologna chiudono sull’1-1 dopo una mezz’ora di grande intensità. I padroni di casa partono fortissimo e trovano il vantaggio dopo appena 13 secondi con Adrian Bernabé, abile a capitalizzare un rimpallo favorevole e a sorprendere la difesa rossoblù. La reazione del Bologna non tarda ad arrivare: al 17’ una splendida combinazione sulla destra tra Orsolini e Holm porta al gol del pareggio firmato da Santiago Castro, che insacca da pochi passi.

Nel momento migliore dei felsinei, però, per il Parma arriva la beffa: al 35’ Ordonez, già ammonito, commette un’ingenuità spingendo Odgaard lanciato a rete e viene espulso, lasciando i suoi in dieci. A peggiorare la situazione, gli infortuni di Estevez e Circati, costretti a uscire anzitempo. I gialloblù chiudono così un primo tempo ricco di emozioni ma pieno di difficoltà, mentre il Bologna prende fiducia in vista della ripresa.