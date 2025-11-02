Ultim'ora Fiorentina in silenzio stampa, riflessioni in corso su Pioli: squadra in ritiro

vedi letture

Fiorentina in ritiro:

La Fiorentina sceglie il silenzio stampa dopo l’ennesima sconfitta in campionato, arrivata contro il Lecce. La società viola sta riflettendo sul futuro di Stefano Pioli, la cui posizione è sempre più in bilico dopo un avvio di stagione disastroso. La squadra toscana, infatti, è ferma a soli quattro punti e non ha ancora trovato la prima vittoria in campionato. La situazione si è ulteriormente complicata con l’addio del direttore sportivo Daniele Pradè, che ha lasciato il club dopo dieci anni complessivi divisi in due cicli. Il bl

Allo stadio Franchi, dopo il ko con il Lecce, è andata in scena una dura contestazione dei tifosi, rimasti fuori dall’impianto per esprimere il proprio malcontento verso squadra e società. Il clima è sempre più teso: la Fiorentina è attualmente penultima in classifica, con una partita in meno rispetto al Genoa, e i segnali di ripresa tardano ad arrivare. E' di qualche minuto fa la decisione del club viola di mandare la squadra in ritiro. Inoltre è in programma un confronto tra Pioli e dirigenza per capire se ci siano i presupposti per andare avanti A riferirlo è Sky Sport.