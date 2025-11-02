Simeone dà il via alla rimonta: da 0-2 a 2-2 in 6', finisce pari tra Torino e Pisa

Partita ricca di emozioni all’Olimpico Grande Torino, dove il Pisa sfiora la prima vittoria in Serie A ma viene rimontato dal Torino in una gara da montagne russe. Dopo la doppietta di Stefano Moreo, che aveva portato i toscani sul doppio vantaggio, i granata reagiscono con orgoglio e in sei minuti trovano il pareggio grazie ai gol di Simeone e Adams, facendo esplodere lo stadio. Una prima frazione vibrante, che vede anche l’espulsione di Baroni, destinato a saltare il derby con la Juventus.

Nella ripresa il Torino prova a completare il ribaltone, spingendo con continuità e cambiando modulo per aumentare la pressione offensiva. Ngonge sfiora il gol del sorpasso con una conclusione da fuori, ma la retroguardia del Pisa resiste fino al fischio finale. Gli ospiti si difendono con ordine e riescono a portare a casa il quarto pareggio consecutivo, mentre i granata allungano la loro serie positiva dopo le vittorie contro Napoli e Genoa, chiudendo sul 2-2 una partita intensa e spettacolare.