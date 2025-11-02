Il Franchi applaude il Lecce vittorioso e insulta i viola: Pioli verso l’esonero

È notte fonda per la Fiorentina e per Stefano Pioli, sempre più vicino all’esonero dopo la quarta sconfitta casalinga consecutiva. Al Franchi, il Lecce di Eusebio Di Francesco espugna Firenze con un gol di Medon Berisha, conquistando la seconda vittoria in campionato e salendo a quota nove punti. I viola, invece, sprofondano in una crisi profonda, incapaci di reagire nonostante un avvio incoraggiante e il sostegno iniziale del pubblico, poi trasformatosi in contestazione aperta.

Dopo un primo tempo in cui gli errori difensivi hanno spianato la strada ai salentini, la ripresa non ha offerto segnali di ripresa. Pioli ha rivoluzionato il centrocampo inserendo giocatori offensivi, ma la squadra è rimasta sterile e disorganizzata. I tifosi hanno perso la pazienza, scandendo cori durissimi contro squadra e allenatore. Le ultime fiammate di Gudmundsson e Kean non hanno cambiato il risultato, sancendo una sconfitta che sa di capolinea per l’avventura di Pioli sulla panchina viola. Finisce con il pubblico fiorentino che contesta Pioli e la squadra e applaude al Lecce.