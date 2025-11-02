Ufficiale

Parma-Bologna, le formazioni: out Cutrone, Benedyczak dal 1'. Torna Odgaard

Parma-Bologna, le formazioni: out Cutrone, Benedyczak dal 1'. Torna OdgaardTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:22Serie A
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni del derby emiliano tra Parma e Bologna, match delle 18 valido per la decima giornata di Serie A.

PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Ordoñez, Keita, Estevez, Bernabè; Pellegrino, Benedyczsk. Allenatore: Cuesta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano