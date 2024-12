Chi al posto di Nesta sulla panchina del Monza? C'è già un super-favorito

Le prossime sfide a cavallo tra la fine di dicembre e il nuovo anno, contro Parma, Cagliari e Fiorentina, rappresentano per il Monza il crocevia stagionale verso la salvezza. Nel frattempo, sono ore caldissime in casa dei brianzoli. Dopo l'ultimo ko in campionato maturato contro la Juventus allo U-Power Stadium, infatti, il tecnico Alessandro Nesta è stato sollevato dall'incarico. Attualmente il Monza è ultimo in classifica con 10 punti raccolti in 17 partite di campionato (l'ultimo successo risale al 21 ottobre contro il Verona). Il nome in pole come possibile successore è quello di Salvatore Bocchetti.

