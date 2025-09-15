Chivu a rischio esonero? Zazzaroni smentisce: "Non è in discussione"

Ivan Zazzaroni, giornalista del Corriere dello Sport, tramite un post sul suo profilo Instagram ha smentito le voci secondo cui Cristian Chivu sarebbe a rischio esonero dalla panchina dell'Inter. Di seguito le sue dichiarazioni: "Provo a fare un po' di chiarezza - se la verità interessa ancora - sulla scelta e sul presente di Chivu che non è assolutamente in discussione. Le voci sull'esonero sono cazzate al vento. Tre erano i candidati alla panchina dell'Inter: De Zerbi, Fabregas e Chivu, tutte e tre indicazioni di Ausilio. Marotta è andato subito su Cesc e Cristian. Ma lo spagnolo ha rifiutato al primo incontro con il ds e Cristian è stato fortemente sostenuto dal presidente. Chi ha visto lavorare Chivu a Parma e ad Appiano parla di un tecnico modernissimo e completo, la persona è di prim'ordine. Amen".

Queste le parole di Cristian Chivu dopo la sconfitta dell'Inter contro la Juventus: "Io mi prendo la prestazione, ovvio che faccia male non aver portato a casa niente - ha ammesso il tecnico romeno -. Abbiamo mostrato qualità, personalità e la voglia di dominare la partita. Poi anche nei momenti di difficoltà, quando siamo andati sotto due volte, non abbiamo perso la lucidità e siamo riusciti anche a ribaltarla. Ci è mancata la gestione degli ultimi dieci minuti. Dobbiamo imparare dalle sconfitte e capire che in certi momenti dobbiamo fare cose diverse rispetto a ciò che siamo abituati a fare, senza perdere le certezze: questa squadra sa fare molte cose, deve migliorare nella gestione".