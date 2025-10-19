Clamoroso a Milano! Un rigore inesistente segnalato dal VAR lancia il Milan: 2-1 alla Fiorentina

Il Milan batte la Fiorentina per 2-1 a San Siro nella sfida valida per la settima giornata di Serie A, al termine di una gara equilibrata ma risolta dalle giocate di Rafael Leao. Il primo tempo scorre senza grandi emozioni, con le due squadre che si studiano e faticano a creare occasioni pericolose. Le uniche opportunità arrivano dai piedi di Tomori e Pavlovic, ma entrambi spediscono alto da ottima posizione, mantenendo il punteggio sullo 0-0.

Nella ripresa il ritmo si alza e al 59’ la Fiorentina passa in vantaggio: cross di Fagioli, sponda di Ranieri e tap-in vincente di Gosens dopo una respinta imprecisa di Maignan. Il Milan reagisce subito e trova il pari quattro minuti dopo con Leao, che inventa un gran gol da fuori area. Nel finale rigore molto discutibile per il Milan: leggerissima trattenuta di Parisi su Gimenez che simula un colpo al viso, Marinelli non fischia, ma richiamato dal Var concede il penalty Dal dischetto va Leao e firma il definitivo 2-1, regalando ai rossoneri una vittoria preziosa e accolta dall’esultanza di tutto lo stadio.