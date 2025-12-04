Lazio-Milan, le formazioni: Allegri lancia Jashari! Castellanos vince il ballottaggio
Sono ufficiali le scelte di formazione di Lazio e Milan per la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma allo stadio Olimpico alle ore 21. Di seguito i due undici in campo, scelti rispettivamente da Sarri e Allegri:
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.
