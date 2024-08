Clamoroso Atalanta, scoppia un altro caso: dopo Koopmeiners anche Lookman si tira fuori

L'Atalanta, per la prima di campionato di domani contro il Lecce, dovrà fare i conti con diverse assenze. Il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini, infatti, oltre a Koopmeiners non potrà contare neanche su Lookman, non convocato.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Nebuloni di Sky Sport, infatti, l'attaccante nigeriano ha chiesto di non essere convocato. Ecco la lista completa dei convocati: "Bakker, Bernasconi, Brescianini, Carnesecchi, Cassa, Comi, De Ketelaere, de Roon, Djimsiti, Éderson, Godfrey, Hien, Manzoni, Musso, Palestra, Pašalić, Retegui, Rossi, Ruggeri, Sulemana, Tornaghi, Vavassori, Zappacosta".