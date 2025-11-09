CLASSIFICA - Cambia il duo di testa, il Napoli scende al quarto posto
L’Inter centra l’ottava vittoria in campionato, superando la Lazio e raggiungendo la Roma in vetta alla classifica con 24 punti in 11 giornate. La squadra di Cristian Chivu conferma solidità e continuità di rendimento, dimostrando di essere una delle principali candidate al titolo. Ora i nerazzurri condivideranno il primato con i giallorossi almeno fino alla ripresa dopo la sosta.
Si interrompe invece la striscia positiva della Lazio di Maurizio Sarri, che dopo sei risultati utili consecutivi incappa in una sconfitta pesante. I biancocelesti restano fermi a 15 punti, scivolando a sette lunghezze dalla zona Champions e venendo superati in classifica dal Sassuolo di Fabio Grosso, in un momento che richiederà una pronta reazione al rientro. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.
Roma 24 (11)
Inter 24 (11)
Milan 22 (11)
Napoli 22 (11)
Bologna 21 (11)
Juventus 19 (11)
Como 18 (11)
Sassuolo 16 (11)
Lazio 15 (11)
Udinese 15 (11)
Cremonese 14 (11)
Torino 14 (11)
Atalanta 13 (11)
Cagliari 10 (11)
Lecce 10 (11)
Pisa 9 (11)
Parma 8 (11)
Genoa 7 (11)
Verona 6 (11)
Fiorentina 5 (11)
