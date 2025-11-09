Roma, altra tegola in attacco: Dovbyk in dubbio per il Napoli

Brutto colpo per la Roma di Gasperini, che perde Artem Dovbyk al 39’ del primo tempo contro l’Udinese per un infortunio muscolare al quadricipite. L’attaccante ucraino, visibilmente dolorante, ha dovuto lasciare il campo, sostituito da Baldanzi. Lo staff medico giallorosso attende ora gli esiti degli esami per valutare l’entità del problema e stimare i tempi di recupero, con la speranza che non si tratti di uno stop prolungato.

L’assenza di Dovbyk, che dopo quelle di Dybala e Ferguson, rappresenta un imprevisto pesante per Gasperini, che dovrà provare a recuperare almeno l'irlandese durante la sosta in vista dei prossimi impegni. Infatti, la Roma sarà attesa da un ciclo impegnativo contro Cremonese, Napoli e Midtjylland, partite cruciali tra campionato ed Europa League. Una fase chiave della stagione che il tecnico sperava di affrontare al completo.