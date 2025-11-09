Juric esonerato prima di Napoli? Romano: “L'Atalanta riflette, c’è un nome forte"

Dopo il pesante ko interno contro il Sassuolo, la panchia di Ivan Juric all'Atalanta traballa. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale ha fatto il punto della situazione sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto sulla situazione: "La posizione di Ivan Juric resta particolarmente calda. I dialoghi interni all’Atalanta sono iniziati subito dopo la partita, perché è chiaro che esistano delle crepe, delle fratture da chiarire e da sanare. In questo momento la chimica tra la piazza e Juric non è scattata, e la sosta arriva nel momento ideale per fare tutte le valutazioni del caso.

L’Atalanta aveva vinto in Champions contro il Marsiglia, ma in campionato è crollata in modo netto. Non è solo una questione di sfortuna: il risultato parla chiaro, così come le difficoltà nel tenere alta l’intensità e la coesione. All’interno del club ci sono state discussioni immediate dopo la partita, per capire la direzione da prendere. Bisognerà chiarire alcune dinamiche interne, ma anche verificare la fiducia reciproca tra allenatore e società".

Tra i profili accostati alla panchina nerazzurra, quello di Raffaele Palladino resta uno dei più caldi. Romano lo conferma: "Il nome di Palladino è tornato fortemente in voga in questi giorni. È un tecnico molto apprezzato dalla dirigenza, già seguito in passato e valutato anche da altri club di vertice, come la Juventus. È un allenatore giovane, ambizioso, con idee moderne e profilo adatto per un progetto tecnico come quello dell’Atalanta. In questo momento la società riflette: la sosta offrirà il tempo per valutare tutto, parlare internamente e decidere se andare avanti con Juric o se cambiare per dare una scossa. Il nome di Palladino, intanto, resta sullo sfondo come opzione concreta e stimata".

La sosta per le nazionali, sottolinea Romano, sarà decisiva per ristabilire equilibrio e pianificare il futuro. "Dopo la sconfitta col Sassuolo ambiente è scosso. Servirà un confronto tra tutte le parti per ristabilire serenità e dare una direzione chiara al progetto tecnico. Le prossime ore, e soprattutto i prossimi giorni, saranno fondamentali per capire se Juric continuerà il suo percorso o se l’Atalanta deciderà di voltare pagina".