Milan-Como, le formazioni: forfait di Gabbia, Nico Paz falso nove
Sono ufficiali le formazioni di Milan-Como, recupero della 24ª giornata di Serie A non disputata per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina a San Siro. Assenza a sorpresa dell'ultimo secondo per il Milan, quella del difensore Matteo Gabbia, rimpiazzato da De Winter al centro della linea a tre della retroguardia. Sulla destra ancora Athekame, a sinistra Bartesaghi, davanti il tandem offensivo è composto da Nkunku e Leao. A centrocampo Jashari e Ricci a fianco di Modric, da ricordare come Rabiot sia squalificato.
MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.
COMO (4-3-3): Butez; Van der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Kempf; Sergi Roberto, Caqueret, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina. All. Fabregas
