Ufficiale Verona, tegola Serdar: salterà il Napoli, stagione finita!

Brutte notizie per l’Hellas Verona, che dovrà rinunciare fino al termine della stagione a uno dei punti di riferimento del proprio centrocampo. Il tecnico Paolo Sammarco perde infatti Suat Serdar, 28 anni, già costretto a uno stop di circa un mese e mezzo tra ottobre e dicembre e ora fermato da un infortunio ben più grave. Per il classe ’97 si tratta di una tegola pesantissima, che lo obbliga ad alzare bandiera bianca proprio nel momento decisivo del campionato. L’assenza del capitano rischia di incidere in modo significativo sugli equilibri della squadra, chiamata a riorganizzarsi senza uno dei suoi elementi chiave.

A comunicare ufficialmente l’entità dell’infortunio è stato lo stesso club scaligero, specificando anche tempi e luogo dell’intervento chirurgico. Il centrocampista sarà operato presso la clinica Villa Stuart, punto di riferimento per questo tipo di operazioni. Nella nota diffusa dalla società si legge: "Hellas Verona FC comunica che nella giornata di lunedì 23 febbraio il calciatore Suat Serdar sarà sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'intervento di ricostruzione legamentosa sarà eseguito a Villa Stuart dal Professor Pier Paolo Mariani". Una comunicazione che conferma la gravità dell’infortunio e apre ora la lunga fase di recupero per il centrocampista gialloblù.