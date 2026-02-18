Insulti razzisti sui social, Kelly: "Accetto le critiche, ma questo no!"

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Il difensore della Juventus, Lloyd Kelly, è stato vittima di insulti razzisti sui social. Il bianconero, infatti, ha postato nelle proprie storie di Instagram il commento di un utente sul suo profilo con la frase "Torna allo zoo". Così è arrivata la risposta di Kelly: "Le critiche fanno parte della vita e anche dello sport, e le ho sempre accettate: ognuno ha diritto alla propria opinione. Ma questo non lo accetterò - ha scritto l'inglese classe 1998 - le parole e le azioni hanno un significato e anche delle conseguenze". (ANSA).