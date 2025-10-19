CLASSIFICA - Inter, Napoli e Roma sorpassate di un punto: Milan da solo in vetta
La domenica di Serie A si chiude con il posticipo Milan-Fiorentina, match che ha regalato emozioni soprattutto nel secondo tempo. Passa in vantaggio la squadra viola, grazie al gol di Gosens che sfrutta un rimpallo fortunoso con Gabbia. Arriva poi la reazione rossonera, con Leao come mattatore e autore della doppietta che regala la vittoria alla squadra di Allegri.
Con questo successo per 2-1, il Milan approfitta delle sconfitte di Roma e Napoli, risponde ai cugini dell'Inter e si porta da solo in testa alla classifica. Prosegue invece il momento nero della Fiorentina, sul fondo della graduatoria insieme a Pisa e Genoa. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.
Milan 16
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 11
Sassuolo 10
Cremonese 9*
Cagliari 8
Udinese 8*
Torino 8
Lazio 8
Lecce 6
Parma 6
Hellas Verona 4
Fiorentina 3
Pisa 3
Genoa 3
*una partita in meno
