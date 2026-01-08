Colombo gela San Siro: Milan sotto all’intervallo contro il Genoa
TuttoNapoli.net
Primo tempo complicato per il Milan contro il Genoa, che chiude avanti grazie al classico gol dell’ex firmato da Lorenzo Colombo. I rossoneri partono anche bene, rendendosi pericolosi nei primi minuti con due colpi di testa di Gabbia e Pavlovic, ma col passare del tempo lasciano campo e fiducia a un Genoa ben messo in campo. Al 28’ la squadra di Daniele De Rossi colpisce: Malinovskiy serve Colombo, bravo a prendere posizione su Gabbia e a battere Maignan con una girata. La reazione del Milan è immediata, ma clamorosa l’occasione sprecata da Fofana, che scivola al momento del tap-in a porta vuota dopo la respinta di Leali su Leao.
Pubblicità
Serie A
Copertina LiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..." di Antonio Noto
Le più lette
3 Da 0 a 10: il dito nel c**o alla Zalone, le supercazzole sul mercato, l'imboscata arbitrale e l'acquisto che serve a Conte
4 Gazzetta boccia Marchetti-Marini: "Buongiorno colpito al collo, è fallo! Giusto annullare gol Hojlund"
Prossima partita
11 gen 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Inter
|Napoli
In primo piano
Da 0 a 10: il dito nel c**o alla Zalone, le supercazzole sul mercato, l'imboscata arbitrale e l'acquisto che serve a Conte
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
Fabio TarantinoTuttonapoliTop10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay!
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com