Colombo gela San Siro: Milan sotto all’intervallo contro il Genoa

Primo tempo complicato per il Milan contro il Genoa, che chiude avanti grazie al classico gol dell’ex firmato da Lorenzo Colombo. I rossoneri partono anche bene, rendendosi pericolosi nei primi minuti con due colpi di testa di Gabbia e Pavlovic, ma col passare del tempo lasciano campo e fiducia a un Genoa ben messo in campo. Al 28’ la squadra di Daniele De Rossi colpisce: Malinovskiy serve Colombo, bravo a prendere posizione su Gabbia e a battere Maignan con una girata. La reazione del Milan è immediata, ma clamorosa l’occasione sprecata da Fofana, che scivola al momento del tap-in a porta vuota dopo la respinta di Leali su Leao.