Commisso contro Inter e Milan: "Juve unica penalizzata, loro hanno continuano a spendere"

"La fiducia c'è sempre, ma non ho visto grandi miglioramenti". Rocco Commisso, patron e presidente della Fiorentina, è spesso stato critico nei confronti della gestione del calcio italiano, soprattutto a livello di conti. Nell'intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport, il tycoon italo-americano, ha riservato parole abbastanza dure nei confronti di alcuni club di Serie A.

"La Juventus ha subito una penalizzazione per irregolarità - ha detto Commisso - ma Milan e Inter hanno continuato a spendere nonostante centinaia di milioni di debiti e non sono mai state penalizzate per questo". Il patron viola ha aggiunto che "non si è voluto intervenire", facendo riferimento anche al fatto che questi grandi club, compresi i bianconeri, volessero rientrare della propria esposizione finanziaria con la Super League, progetto al momento naufragato.

Non è la prima volta che Commisso e la Fiorentina in generale si scagliano contro alcune big del campionato, le milanesi nello specifico. A essere tesi in passato, sono stati soprattutto i rapporti con l'Inter: il compianto Joe Barone e il presidente nerazzurro Beppe Marotta furono protagonisti di diverbi anche decisamente accesi, ma pure lo stesso Rocco Commisso in più di un'occasione attaccò direttamente la società di viale della Liberazione.