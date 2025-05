Como, clamorosa idea Davide Ancelotti se Fabregas va via: la situazione

Il Como guarda al futuro con l’obiettivo di confermare Cesc Fabregas alla guida tecnica. La società è disposta ad accontentare le tre richieste dello spagnolo: piena autonomia decisionale, investimenti importanti sul mercato e un ingaggio elevato. Nonostante ciò, il Bayer Leverkusen resta un’opzione concreta per Fabregas, che potrebbe accettare la panchina tedesca dopo l’addio di Xabi Alonso. Al momento, però, non ha ancora comunicato una decisione definitiva, lasciando aperto uno spiraglio per la permanenza.

Nel caso in cui Fabregas decidesse di lasciare, il Como ha già avviato le valutazioni su eventuali sostituti. Tra i nomi più interessanti spunta Davide Ancelotti, seguito però anche dai Glasgow Rangers, pronti a offrirgli una panchina ambiziosa nella Scottish Premiership. Un altro profilo che intriga è quello di Alvaro Arbeloa, ex compagno di squadra di Fabregas e allenatore in ascesa. Il Como vuole mantenere un’impronta internazionale per proseguire la crescita avviata nelle ultime stagioni. A riferirlo è Sky Sport.