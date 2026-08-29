Como, i convocati per il Napoli: un neoacquisto subito disponibile
Il Como ha diramato la lista dei convocati per il match dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli, previsto domani, domenica 30 agosto, alle ore 18:30. Cesc Fabregas porta subito con sé il neoacquisto Samuele Ricci, arrivato nelle ultime ore dal Milan: sarà già a disposizione contro gli azzurri. Sono invece esclusi dall'elenco Van der Brempt, Kuhn, Tornqvist e Addai, i quali non prenderanno parte alla sfida.
Como, l'elenco dei convocati verso il Napoli
Portieri: Jean Butez, Emil Audero, Mauro Vigorito.
Difensori: Marc-Oliver Kempf, Álex Valle, Jacobo Ramón, Alberto Dossena, Kaiki Bruno, Edoardo Goldaniga, Yan Couto, Ivan Smolčić, Willy Kambwala, Trevoh Chalobah.
Centrocampisti: Máximo Perrone, Luis Milla, Lucas Da Cunha, Maxence Caqueret, Samuele Ricci, Adrian Lahdo, Martin Baturina, Mattia Liberali.
Attaccanti: Anastasios Douvikas, Nico Paz, Assane Diao, Jesús Rodríguez, Iván Azón
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Como
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro