Ufficiale Como, i convocati per il Napoli: un neoacquisto subito disponibile

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Il Como ha diramato la lista dei convocati per il match dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli, previsto domani, domenica 30 agosto, alle ore 18:30. Cesc Fabregas porta subito con sé il neoacquisto Samuele Ricci, arrivato nelle ultime ore dal Milan: sarà già a disposizione contro gli azzurri. Sono invece esclusi dall'elenco Van der Brempt, Kuhn, Tornqvist e Addai, i quali non prenderanno parte alla sfida.

Como, l'elenco dei convocati verso il Napoli

Portieri: Jean Butez, Emil Audero, Mauro Vigorito.

Difensori: Marc-Oliver Kempf, Álex Valle, Jacobo Ramón, Alberto Dossena, Kaiki Bruno, Edoardo Goldaniga, Yan Couto, Ivan Smolčić, Willy Kambwala, Trevoh Chalobah.

Centrocampisti: Máximo Perrone, Luis Milla, Lucas Da Cunha, Maxence Caqueret, Samuele Ricci, Adrian Lahdo, Martin Baturina, Mattia Liberali.

Attaccanti: Anastasios Douvikas, Nico Paz, Assane Diao, Jesús Rodríguez, Iván Azón