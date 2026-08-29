Tris Udinese a Monza, Juric ancora ko. Esordio per Folorunsho

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Termina sul risultato di 2-3 il match dello Stadio Artemio Franchi tra Monza e Udinese, valido per la seconda giornata di Serie A. Finale di primo tempo a ritmi altissimi: Piotrowski sblocca la partita al 32', Colpani impiega cinque minuti a pareggiare ma nel recupero segnano prima Kamara e poi Ekkelenkamp. Nella ripresa, all'ora di gioco Varela accorcia le distanze, ma i brianzoli non riescono a trovare il gol del pari. Tre punti per la squadra di Kosta Runjaic, secondo ko per Ivan Juric. Esordio con la maglia del Monza per Micheal Folorunsho, arrivato in prestito dal Napoli nelle ultime ore: il centrocampista è subentrato al 54' giocando circa 40 minuti compreso il recupero.

Serie A, il programma e i risultati della 2ª giornata

Milan-Venezia 2-0

Sassuolo-Torino 2-1

Fiorentina-Frosinone 0-3

Monza-Udinese 2-3

Juventus-Parma, sabato 29 agosto ore 20:45

Napoli-Como, domenica 30 agosto ore 18:30

Cagliari-Inter, domenica 30 agosto ore 20:45

Lazio-Genoa, domenica 30 agosto ore 20:45

Lecce-Roma, lunedì 31 agosto ore 18:30

Atalanta-Bologna, lunedì 31 agosto ore 20:45

