Berardi entra e decide, il Sassuolo batte 2-1 il Torino: prima gioia in A per Aquilani

vedi letture

Termina sul risultato di 2-1 il match del Mapei Stadium tra Sassuolo e Torino, valido per la seconda giornata di Serie A. Nel primo tempo Volpato stappa la partita, al 32', ma al secondo minuto di recupero Comuzzo va in gol e ristabilisce gli equilibri. Nella ripresa, Domenico Berardi entra al 72' e impiega solo sei minuti per segnare la rete decisiva. Prima gioia in Serie A per mister Alberto Aquilani.

Serie A, il programma e i risultati della 2ª giornata

Milan-Venezia 2-0

Sassuolo-Torino 2-1

Fiorentina-Frosinone 0-3

Monza-Udinese 2-3

Juventus-Parma, sabato 29 agosto ore 20:45

Napoli-Como, domenica 30 agosto ore 18:30

Cagliari-Inter, domenica 30 agosto ore 20:45

Lazio-Genoa, domenica 30 agosto ore 20:45

Lecce-Roma, lunedì 31 agosto ore 18:30

Atalanta-Bologna, lunedì 31 agosto ore 20:45

