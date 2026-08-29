Berardi entra e decide, il Sassuolo batte 2-1 il Torino: prima gioia in A per Aquilani

Berardi entra e decide, il Sassuolo batte 2-1 il Torino: prima gioia in A per AquilaniTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:26Serie A
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 2-1 il match del Mapei Stadium tra Sassuolo e Torino, valido per la seconda giornata di Serie A. Nel primo tempo Volpato stappa la partita, al 32', ma al secondo minuto di recupero Comuzzo va in gol e ristabilisce gli equilibri. Nella ripresa, Domenico Berardi entra al 72' e impiega solo sei minuti per segnare la rete decisiva. Prima gioia in Serie A per mister Alberto Aquilani.

Serie A, il programma e i risultati della 2ª giornata

Milan-Venezia 2-0
Sassuolo-Torino 2-1
Fiorentina-Frosinone 0-3
Monza-Udinese 2-3
Juventus-Parma, sabato 29 agosto ore 20:45
Napoli-Como, domenica 30 agosto ore 18:30
Cagliari-Inter, domenica 30 agosto ore 20:45
Lazio-Genoa, domenica 30 agosto ore 20:45
Lecce-Roma, lunedì 31 agosto ore 18:30
Atalanta-Bologna, lunedì 31 agosto ore 20:45
 