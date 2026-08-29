Ufficiale Juve-Parma, le formazioni ufficiali: out Alajbegovic, Spalletti rispolvera un esubero

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Sono state rese note le formazioni ufficiali del match dello Stadium tra Juventus e Parma, valido per la seconda giornata di Serie A. Nei bianconeri, mister Luciano Spalletti esclude Alajbegovic nonostante l'assenza dell'infortunato Yildiz: a prendere posto sulla trequarti è Jonathan David, che è sul mercato e potrebbe lasciare il club nei prossimi giorni. Prima da titolare poi per Lucumì in difesa, in attacco confermato Kolo Muani e c'è anche Boga.

Juventus-Parma, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, David, Boga; Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Drobnic, Valeri; Bernabe, Keita, Ordonez; Britschgi, Lontani; Touré. Allenatore: Carlos Cuesta.