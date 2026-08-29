Incubo Fiorentina nel giorno del centenario! Grosso perde 3-0 in casa col Frosinone

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Serie A, Fiorentina-Frosinone 0-3: incubo viola nel giorno del centenario, altro brutto ko per Grosso dopo il 4-0 a Roma. Festeggia la squadra di Alvini

Termina sul risultato di 0-3 il match dello Stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Frosinone, valido per la seconda giornata di Serie A. È notte fonda, è una sconfitta da incubo per i viola nel giorno del centesimo anniversario del club: Fabio Grosso mette in fila un altro brutto ko dopo quello per 4-0 al debutto contro la Roma. È festa invece per i ciociari: la squadra di Massimiliano Alvini conquista tre punti pesanti grazie al gol di Bracaglia ed alla doppietta di Raimondo.

Serie A, il programma e i risultati della 2ª giornata

Milan-Venezia 2-0

Sassuolo-Torino 2-1

Fiorentina-Frosinone 0-3

Monza-Udinese 2-3

Juventus-Parma, sabato 29 agosto ore 20:45

Napoli-Como, domenica 30 agosto ore 18:30

Cagliari-Inter, domenica 30 agosto ore 20:45

Lazio-Genoa, domenica 30 agosto ore 20:45

Lecce-Roma, lunedì 31 agosto ore 18:30

Atalanta-Bologna, lunedì 31 agosto ore 20:45

