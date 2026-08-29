Incubo Fiorentina nel giorno del centenario! Grosso perde 3-0 in casa col Frosinone
Termina sul risultato di 0-3 il match dello Stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Frosinone, valido per la seconda giornata di Serie A. È notte fonda, è una sconfitta da incubo per i viola nel giorno del centesimo anniversario del club: Fabio Grosso mette in fila un altro brutto ko dopo quello per 4-0 al debutto contro la Roma. È festa invece per i ciociari: la squadra di Massimiliano Alvini conquista tre punti pesanti grazie al gol di Bracaglia ed alla doppietta di Raimondo.
Serie A, il programma e i risultati della 2ª giornata
Milan-Venezia 2-0
Sassuolo-Torino 2-1
Fiorentina-Frosinone 0-3
Monza-Udinese 2-3
Juventus-Parma, sabato 29 agosto ore 20:45
Napoli-Como, domenica 30 agosto ore 18:30
Cagliari-Inter, domenica 30 agosto ore 20:45
Lazio-Genoa, domenica 30 agosto ore 20:45
Lecce-Roma, lunedì 31 agosto ore 18:30
Atalanta-Bologna, lunedì 31 agosto ore 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
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