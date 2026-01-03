Ufficiale Como-Udinese, le formazioni: Fabregas esclude a sorpresa Nico Paz

Sono state diramate le formazioni di Como-Udinese, match valido per la 18esima giornata di Serie A. Fabregas manda in panchina Nico Paz, che ha accusato un piccolo problema e non verrà rischiato, preferendo Da Cunha al suo posto alle spalle di Douvikas, mentre Vojvoda e Jesus Rodriguez le frecce larghe. Torna dal primo minuto Caqueret, al fianco del volante Perrone, Kempf e Ramon invece la coppa difensiva.

Lato Udinese mister Runjaic punta sul tandem offensivo Zaniolo-Davis, Zanoli e Camara sui binari esterni ad accompagnare l'azione dei tre centrocampisti titolari Piotrowski-Karlstrom-Ekkelenkamp, Bertola vince il ballottaggio in difesa al fianco di Kabasele. Scelto Padelli tra i pali, alla seconda dal primo minuto di fila.

Como (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Kempf, Ramon, Moreno; Perrone, Caqueret; Vojvoda, Da Cunha, Rodriguez; Douvikas.

A disposizione: Vigorito, Cavlina, Valle, Dossena, Sergi Roberto, Paz, Kuhn, Baturina, Posch, Smolcic, Le Borgne, Cerri. Allenatore: Fabregas.

Udinese (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Bertola; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis.

A disposizione: Nunziante, Okoye, Sava, Lovric, Zarraga, Gueye, Bravo, Ehizibue, Solet, Camara, Miller. Allenatore: Runjaic.

Arbitro: Arena

Assistenti: Imperiale - Mondin

IV ufficiale: Sozza

VAR: Di Bello

AVAR: Volpi