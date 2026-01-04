Lazio, Lazzari: "L'arbitro penso fosse già partito prevenuto contro di noi"

Il difensore della Lazio Manuel Lazzari in mixed zone ha commentato il ko contro il Napoli e ha fatto anche riferimento all'arbitraggio di Massa.

Le ragioni della sconfitta?

"Prima della gara eravamo molto fiduciosi, sapevamo di affrontare la squadra più forte del campionato insieme all'Inter. Conoscevamo le loro capacità in fase di possesso, di gestione della palla. Sicuramente siamo stati poco intensi in fase difensiva. Contro le squadre che palleggiano molto bene, alla lunga la paghi. Il risultato purtroppo è giusto".

Le polemiche dei giorni scorsi hanno impattato sul vostro approccio all'arbitraggio?

"Secondo me no. Dico che purtroppo, negli ultimi mesi, quello che sta accadendo è sotto gli occhi di tutti. Dispiace, non penso alla malafede contro la Lazio, però qualsiasi episodio è andato contro di noi ultimamente. Non voglio dilungarmi su questo fatto perché non spetta a me dirlo, però non penso che Massa fosse già partito prevenuto su questa partita".

Si poteva fare qualcosa di più?

"Il Napoli è una squadra di grande qualità, con gamba. Hanno giocatori che riempiono l'area di rigore con grande fisicità. Noi dovevamo essere molto più intensi per provare a ostacolarli. Non ci siamo riusciti, però va dato merito anche al Napoli che ha fatto una grande partita".