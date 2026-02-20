Contestazione Lazio, Sarri alla squadra: "Estraniamoci, siamo solo noi"
"Siamo solo noi, combattiamo in campo ed estraniamoci da ciò che accade all'esterno". È questo il concetto su cui ha insistito mister Maurizio Sarri nelle ultime ore a Formello. In realtà, sono le stesse parole che il tecnico biancoceleste ripete ai suoi giocatori fin dalla scorsa estate, quando l'improvviso blocco del mercato ha tolto sogni e ambizioni alla Lazio di Lotito ancor prima che iniziasse la stagione.
Come se non bastasse, ora si è aggiunta pure la netta spaccatura tra società e tifosi, con Cataldi e compagni lasciati praticamente da soli in campo. Un muro contro muro che, al momento, ha portato a uno sciopero senza fine del tifo. Nella sua dettagliata analisi odierna Il Messaggero aggiunge poi che la compagine di Sarri adesso dovrà trovare dentro di sé le motivazioni, a partire dalle prossime due partite di un campionato ormai compromesso: prima il Cagliari in trasferta e poi il Torino, sempre fuori.
