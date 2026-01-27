Ufficiale

Coppa Italia, le formazioni di Fiorentina-Como: la vincente sfiderà il Napoli ai quarti

© foto di www.imagephotoagency.it
di Francesco Carbone

E' tutto pronto al Franchi per il fischio di inizio della gara tra Fiorentina e Como, in programma a partire dalle 21:00 e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente sfiderà ai quarti della competizione il Napoli, sfida in programma il prossimo 10 febbraio alle 21:00. Queste le formazioni ufficiali del match: 

FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Ndour; Fazzini, Brescianini, Fabbian, Harrison; Piccoli.
A disposizione: De Gea, Lezzerini, Pongracic, Kouadio, Kospo, Gosens, Fagioli, Solomon, Gudmundsson, Braschi, Sadotti, Deli, Bonanno.
Allenatore: Paolo Vanoli.

COMO (4-3-3): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Caqueret, Sergi Roberto, Da Cunha; Jesus Rodriguez, Douvikas, Kuhn.
Allenatore: Thornqvist, Vigorito, Kempf, Valle, Morata, Paz, Baturina, Perrone, Smolcic, Vojvoda, Addai, De Paoli, Pisati.
Allenatore: Cesc Fabregas.