Coppa Italia, le formazioni di Roma-Torino: le scelte di Gasperini e Baroni
Roma e Torino scendono in campo questa sera alle ore 21:00 e si sfidano per un posto ai quarti di finale di Coppa Italia: Gasperini cambia tanto e sorprende, Baroni si affida a Simeone in attacco. Di seguito le scelte dei due allenatori:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Celik; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey.
A disposizione: Zelezny, Vasquez, Ndicka, Hermoso, Angelino, Tsimikas, Lulli, Mirra, Romano, Bah, Koné, Dybala, Arena.
Allenatore: Gian Piero Gasperini
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Coco, Ismajli; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhal; Vlasic; Simeone, Adams.
Allenatore: Marco Baroni
