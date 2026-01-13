Ufficiale Coppa Italia, le formazioni di Roma-Torino: le scelte di Gasperini e Baroni

Roma e Torino scendono in campo questa sera alle ore 21:00 e si sfidano per un posto ai quarti di finale di Coppa Italia: Gasperini cambia tanto e sorprende, Baroni si affida a Simeone in attacco. Di seguito le scelte dei due allenatori:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Celik; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey.

A disposizione: Zelezny, Vasquez, Ndicka, Hermoso, Angelino, Tsimikas, Lulli, Mirra, Romano, Bah, Koné, Dybala, Arena.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Coco, Ismajli; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhal; Vlasic; Simeone, Adams.

Allenatore: Marco Baroni