Milan, Allegri: "Quel gol del Parma? Non vogliamo l'alibi arbitro o Var, pensiamo a noi"

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della Cremonese, tracciando anche un primo bilancio, ora che siamo quasi a marzo: "Ci siamo arrivati discretamente bene, potevamo anche fare di meglio sicuramente. Ora si decide la stagione: da domani inizia la stagione".

La prima settimana dopo una sconfitta... "Tutti abbiamo preso il contraccolpo, martedì eravamo rintronati. Poi mercoledì abbiamo fatto un bell'allenamento, prima o poi si doveva scivolare ed è successo. Ora bisogna ricominciare a correre. Domani c'è una partita difficile. Il Milan nelle ultime tre partite non ha mai segnato a Cremona, ma per noi è importante tornare alla vittoria".

Bollettino medico. "Gabbia fuori, ha ancora una infiammazione. A Loftus-Cheek hanno rimesso tutti i denti. Gimenez ha finito la pre-atletizzazione e il buon segnale è che in settimana potrebbe tornare ad allenarsi con la squadra".

10 punti sono tanti? Avete rimpianti? "Questa squadra tutti i giorni viene a Milanello con la voglia di migliorare e di ottenere il massimo. Poi ovviamente ci sono gli avversari. L'Inter sta facendo cose ottime, su 26 partite ne ha vinte 21. I punti che abbiamo sono quelli che ci meritiamo. Siamo arrivati a marzo, era l'obiettivo. Ora andiamo partita dopo partita con l'obiettivo di prendere più punti possibili. Poi il 25 maggio vedremo dove saremo arrivati".

Var a chiamata? "Intanto oggi credo siano uscite nuove regole, è un bel segnale. Dimostra che cercano di migliorare la situazione e sfruttare al meglio lo strumento VAR. Ci sono pro e contro per la chiamata. Va studiata, non è che possiamo fare cose buttate lì. Le cose vanno fatte quando le proviamo, non è che quando le hai messe poi torni indietro".

Non ha commentato il gol del Parma... "Nelle ultime 3-4 settimane abbiamo spesso di arbitri e Var. L'indicazione mia è quella che noi squadra dobbiamo pensare a noi, perché non si perde la partita di un episodio; non voglio avere l'alibi del gol, non gol, fallo o non fallo.. L'episodio non deve condizionare la partita, ma bisogna essere bravi a gestire gli imprevisti".

Per il CIES il Milan è la peggior squadra europea per indice di pressione. Ci spiega questo dato? "Ci sono squadre che giocano in un modo e squadre che giocano in un altro. Non c'è un metodo unico per vincere nel calcio. Ci sono vari metodi, ci sono squadre con giocatori con determinate caratteristiche. Noi abbiamo fatto 54 punti e sono quelli che meritiamo: su questo dobbiamo andare avanti. Oggi ho letto che se ci sarà un calcio d'angolo sbagliato verrà dato invece a quello che è giusto, che è una cosa oggettiva. Intanto andiamo a migliorare le cose oggettive, poi quello che è soggettivo è soggettivo".

Allegri se ne può andare? "Con la società c'è totale sintonia, poi è normale confrontarsi e vederla diversamente su alcune cose. Poi l'importante è lavorare per il bene del Milan. Io sono molto contento di essere tornato al Milan e di avere iniziato un lavoro con un gruppo di ragazzi meraviglioso. A marzo siamo messi abbastanza bene, ora vedremo se saremo bravi a rimanere lì. E bisogna farlo lavorando."