Ufficiale Coppa Italia, le formazioni di Sassuolo-Catanzaro: subito i big in campo per Grosso

Per la sfida di questo pomeriggio, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia, contro il Catanzaro il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso sceglie Laurienté come punta centrale affiancato da Berardi e dal neo acquisto Fadera nel tridente. I neroverdi saranno i primi rivali del Napoli in campionato il 23 agosto. A centrocampo Boloca sarà affiancato da Koné e Ghion, mentre in difesa Walukiewicz agirà da terzino destro con Doig sulla corsia opposta. Fra i pali c’è Turari. Alberto Aquilani, tecnico del calabresi, si affida a Iemmello come punta centrale supportato da due giovani come Liberali e Nuamah. A centrocampo Rispoli affianca Petriccione e Pontisso, mentre in difesa Antonini e Brighenti saranno i due centrali davanti a Pigliacelli.

Queste le formazioni ufficiali:



Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Boloca, Ghion; Berardi, Laurienté, Fadera. Allenatore Grosso



Catanzaro (4-3-2-1): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Brighenti, Di Chiara; Rispoli, Petriccione, Pontisso; Liberali, Nuamah; Iemmello. Allenatore Aquilani