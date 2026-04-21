Ufficiale Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Inter-Como: le scelte di Chivu e Fabregas

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È tutto pronto per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, una sfida che mette in palio l’accesso alla finale contro la vincente di Atalanta-Lazio

È tutto pronto per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, una sfida che mette in palio l’accesso alla finale contro la vincente di Atalanta-Lazio. Dopo lo 0-0 dell’andata al Sinigaglia, le due squadre si giocano tutto nel match di ritorno, con le formazioni ufficiali che hanno ormai delineato scelte e strategie dei due allenatori.

Le scelte di Inter e Como per la semifinale

In casa Inter, spazio a qualche novità soprattutto nel reparto offensivo e sulle corsie esterne: il tandem d’attacco sarà composto da Bonny e Thuram, con Pio Esposito inizialmente in panchina. Sulle fasce Dumfries parte fuori, lasciando spazio a Luis Henrique a destra, mentre a sinistra agirà Dimarco. A centrocampo confermati i punti fermi della squadra con Barella, Calhanoglu e Zielinski, mentre in difesa torna Acerbi al centro al posto di De Vrij, affiancato da Akanji e dallo stesso Carlos Augusto adattato nel reparto arretrato.

Sul fronte Como, Cesc Fabregas schiera un 3-4-2-1 con una linea difensiva composta da Ramon, Diego Carlos e Kempf. A destra spazio a Van der Brempt, preferito a Vojvoda, mentre a sinistra agirà Valle. In mezzo al campo Perrone e Da Cunha avranno il compito di costruire gioco, con Baturina e Nico Paz a supporto del centravanti Douvikas. Ancora escluso dall’undici iniziale Álvaro Morata, che partirà dalla panchina.

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 25 Akanji, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 14 Bonny, 9 Thuram.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 8 Sucic, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 36 Darmian, 48 Mosconi, 51 Alexiou, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

COMO (3-4-2-1): 1 Butez; 14 Ramon, 34 Diego Carlos, 2 Kempf; 77 Van der Brempt, 23 Perrone, 33 Da Cunha, 3 Valle; 10 Nico Paz, 20 Baturina; 11 Douvikas.

A disposizione: 21 Tornqvist, 22 Vigorito, 44 Cavlina, 5 Goldaniga, 6 Caqueret, 7 Morata, 15 Lahdo, 17 Rodriguez, 18 Moreno, 19 Kuhn, 28 Smolcic, 38 Diao, 56 De Paoli, 58 Pisati.

Allenatore: Cesc Fabregas.