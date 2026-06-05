Palestra-Inter, Marotta esce allo scoperto: "Ci piace, siamo in fase preliminare"

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Calciomercato, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta non si nasconde: Denzel Dumfries verrà ceduto, piace Marco Palestra per sostituirlo

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'evento di presentazione del calendario 2026/27. Di seguito le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Palestra è un giocatore dell'Atalanta, è un talento e sono contento per la nostra Nazionale. È sulla bocca di tutti, ma mi pare un po' forzato abbinarlo all'Inter. È vero che abbiamo l'uscita di Dumfries in un ruolo simile al suo. Dumfries si sta avvicinando al Real Madrid, ma per Palestra siamo ancora in fase preliminare. Il suo profilo farebbe piacere a tanti club europei, tra cui anche l'Inter".

Sugli obiettivi del prossimo periodo:

"L'Inter è un grande club internazionale, è obbligato a raggiungere e dare il massimo in ogni competizione. L'abbiamo fatto quest'anno e lo faremo anche l'anno prossimo. Le competitor saranno agguerrite, ma noi giocheremo per raggiungere traguardi simili a quelli delle Inter che ci hanno preceduto".

Sul rinnovo di Chivu:

"Come ben sapete, lui ha un contratto fino 2027. Abbiamo raggiunto un accordo per il rinnovo che sarà ufficializzato nei prossimi giorni con felicità reciproca. Credo siano felici anche i nostri tifosi".