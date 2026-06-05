Como, Fabregas ha valorizzato tutti: Baturina ha offerte da 50mln, i dettagli

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Baturina nel mirino della Premier League, ma il Como resiste.

Martin Baturina continua ad attirare l’attenzione dei principali club europei dopo una stagione di alto livello al Como che ne ha confermato il valore. Il centrocampista croato classe 2003 è finito nel mirino di diverse società internazionali, con particolare interesse dalla Premier League, dove due club sarebbero pronti a presentare offerte comprese tra i 50 e i 55 milioni di euro. Già nei mesi scorsi anche il Bayern Monaco aveva manifestato interesse per il talento attualmente in forza al Como, monitorandone con attenzione la crescita e le prestazioni.

Il Como di Fabregas fa muro: servono offerte record

Nonostante il forte pressing proveniente dall’estero, il Como non sembra intenzionato a privarsi del proprio gioiello. La società lombarda considera Baturina un elemento centrale del progetto tecnico e ritiene il giocatore fondamentale per gli equilibri della squadra. Per questo motivo la dirigenza biancoblù sarebbe disposta a prendere in considerazione soltanto proposte eccezionali, vicine agli 80 milioni di euro, una cifra ritenuta adeguata per valutare l’eventuale cessione del trequartista croato. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.