Como, Fabregas ha valorizzato tutti: Baturina ha offerte da 50mln, i dettagli
Martin Baturina continua ad attirare l’attenzione dei principali club europei dopo una stagione di alto livello al Como che ne ha confermato il valore. Il centrocampista croato classe 2003 è finito nel mirino di diverse società internazionali, con particolare interesse dalla Premier League, dove due club sarebbero pronti a presentare offerte comprese tra i 50 e i 55 milioni di euro. Già nei mesi scorsi anche il Bayern Monaco aveva manifestato interesse per il talento attualmente in forza al Como, monitorandone con attenzione la crescita e le prestazioni.
Il Como di Fabregas fa muro: servono offerte record
Nonostante il forte pressing proveniente dall’estero, il Como non sembra intenzionato a privarsi del proprio gioiello. La società lombarda considera Baturina un elemento centrale del progetto tecnico e ritiene il giocatore fondamentale per gli equilibri della squadra. Per questo motivo la dirigenza biancoblù sarebbe disposta a prendere in considerazione soltanto proposte eccezionali, vicine agli 80 milioni di euro, una cifra ritenuta adeguata per valutare l’eventuale cessione del trequartista croato. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.
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