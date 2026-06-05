Besiktas a Roma per Vincenzo Italiano: ingaggio e progetto top per chiudere l'accordo

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Vincenzo Italiano stava per firmare con il Napoli, poi De Laurentiis ha scelto Allegri e lui adesso - dopo aver lasciato Bologna - ripartirà dal Besiktas

Vincenzo Italiano si è convinto e sarà pronto a vivere la sua prima esperienza da allenatore all’estero, alla guida del Besiktas. Ora è a Roma per chiudere l'accordo. Il club turco gli ha proposto un contratto biennale da sei milioni di euro a stagione, oltre a ricchi bonus legati ai risultati, trovando rapidamente un’intesa definitiva. L’investimento economico importante dimostra quanto la società voglia puntare forte su di lui per rilanciare le proprie ambizioni sportive. L’ex tecnico rossoblù andrà a percepire circa il doppio rispetto al suo precedente ingaggio al Bologna.

Italiano al Besiktas, accordo vicino

Dopo i contatti delle ultime ore, l’accordo ha preso forma grazie a un’accelerazione decisiva seguita all’incontro tra le parti, che ha rafforzato la convinzione reciproca. Italiano aveva ricevuto anche una proposta alternativa dal Napoli, pari a circa quattro milioni di euro più bonus legati alla qualificazione in Champions League e alla vittoria dello scudetto, ma la pista estera ora è il suo futuro, dopo che gli azzurri hanno scelto Allegri.

Italiano saluta la Serie A

La trattativa con il Besiktas è così arrivata alla chiusura, aprendo per lui una nuova sfida professionale in Turchia. Per il tecnico si tratta di una scelta di grande rilievo, che segna un passaggio importante nella sua carriera e apre a nuove prospettive in un contesto internazionale competitivo. Il club confida che il suo arrivo possa riportare il Besiktas ai vertici del calcio turco e europeo competitivo.