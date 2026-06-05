Grosso a un passo dalla Fiorentina: sarà l'erede di Vanoli
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Fabio Grosso ha salutato il Sassuolo e si avvicina sempre più alla panchina della Fiorentina, dopo le ultime evoluzioni del mercato degli allenatori in Serie A. Ora il suo nome è in cima alla lista dei dirigenti viola, che stanno valutando il profilo ideale per raccogliere l'eredità tecnica lasciata dalla precedente gestione e rilanciare la squadra nel prossimo campionato.
Dunque il tecnico è considerato il principale candidato a prendere il posto di Paolo Vanoli sulla panchina viola, con la società che nelle prossime ore potrebbe accelerare i contatti per definire l'accordo. Le sensazioni sono positive e l'operazione appare in fase avanzata, come riferito da Tmw.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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