Cremonese, colpo a sorpresa: arriva il 38enne Vardy per l'attacco

Jamie Vardy e la Cremonese, un sogno che sta per trasformarsi in realtà. Come riferito da Sky Sport, la trattativa tra il club grigiorosso e l’attaccante inglese è ormai a un passo dalla conclusione: le parti stanno definendo gli ultimi dettagli, con l’intesa formale attesa a breve. Nelle ultime ore, è emersa con chiarezza la piena disponibilità del giocatore ad accettare la proposta della Cremonese, dimostrando entusiasmo per la nuova avventura in Italia. Un’apertura che ha accelerato i contatti e portato rapidamente a un accordo di massima.

Mancano solo gli ultimi passaggi burocratici prima di poter ufficializzare l’operazione, ma l’arrivo di Vardy nel campionato italiano appare sempre più imminente. L’ex bandiera del Leicester, oggi svincolato, protagonista della storica vittoria in Premier League nel 2016, si appresta a vivere una nuova sfida in Serie A con l’obiettivo di portare la Cremonese a raggiungere l'obiettivo salvezza.