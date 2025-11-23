Ufficiale
Cremonese-Roma, le formazioni: Gasp conferma Pellegrini, c'è Soulé falso 9
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match dello Zini tra Cremonese e Roma, valido per la dodicesima giornata di Serie A. I giallorossi di Gian Piero Gasperini devono rispondere alla vittoria del Napoli se vogliono riprendersi la vetta: per farlo, il tecnico si affida ancora a Pellegrini con Baldanzi alle spalle di Soulé falso 9. Di seguito le formazioni ufficiali.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, N'Dicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Baldanzi, Pellegrini; Soulé. Allenatore: Gian Piero Gasperini
