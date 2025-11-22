La Juve di Spalletti non ingrana, Fiorentina ancora senza vittoria: finisce 1-1

Termina sul risultato di 1-1 il match dello Stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Juventus, valido per la dodicesima giornata di Serie A. La sblocca il ritrovato Kostic nel primo tempo, ristabilisce gli equilibri Mandragora nella ripresa con un gran gol dalla distanza. Dunque non ingrana la Luciano Spalletti, che dopo aver battuto la Cremonese all'esordio è ora incappato nel terzo pareggio di fila; punto che non lancia neanche i viola, che sono ancora senza vittoria in campionato.