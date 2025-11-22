Napoli-Atalanta, Corriere di Bergamo: "Tabù da sfatare, c'entra la terza maglia"
In casa Atalanta c’è anche un pizzico di scaramanzia in vista della partita di questa sera contro il Napoli. La squadra del nuovo tecnico Raffaele Palladino scenderà infatti in campo indossando la terza maglia, quella arancione, uniforme che però non ha portato grande fortuna nelle ultime apparizioni stagionali. Come ricorda il Corriere di Bergamo, nelle tre uscite più recenti con questa divisa sono arrivati due pareggi e la pessima prova di Udine.
"Dopo avere rimediato due pareggi e la figuraccia di Udine, un’altra brutta prestazione ne metterebbe a repentaglio l’utilizzo futuro. La maglia non è brutta, sarebbe un peccato mandarla in archivio già a novembre". Scrive il quotidiano, che spera che questa sera il trend possa invertirsi.
