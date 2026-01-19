Ufficiale Cremonese-Verona, le formazioni: Zanetti lancia subito un neoacquisto

Scontro salvezza in piena regola allo stadio Zini: alle 18.30 va in scena Cremonese-Verona. La squadra di Davide Nicola è forte dei 22 punti raccolti nelle prime 20 gare, quella di Paolo Zanetti invece è a caccia di punti cruciali per alzare le proprie quotazioni, dato che ora occupa l'ultimo posto in solitaria, a 13 lunghezze. Il tecnico grigiorosso sceglie Vandeputte in mediana e non Johnsen, con Ceccherini e Grassi sulle due fasce nel 3-5-2 (panchina per Zerbin). Davanti Vardy-Bonazzoli.

Per la prima volta in stagione Zanetti sceglie di escludere Montipò, che non sta vivendo un gran momento fra i pali: al suo posto preferito Perilli. Per l'emergenza in difesa scelte pressoché obbligate: esordio da titolare per Slotsager, che affianca Nelsson ed Ebosse (che non giocava dal addirittura dal 31 agosto in A e dal 24 settembre, considerando la Coppa Italia). Sorprese in attacco: spazio al tridente con Giovane e Sarr dietro a Orban. Subito titolare l'ultimo arrivato Lirola sulla fascia destra.

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Verona

CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Grassi, Vandeputte, Terracciano; Vardy, Bonazzoli A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Johnsen, Pemi, Collocolo, Vazquez, Mussolini, Faye, Lordkipanidze, Folino. Allenatore: Davide Nicola

HELLAS VERONA (3-4-3): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban, Sarr A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Serdar, Kastanos, Harroui, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou. Allenatore: Paolo Zanetti