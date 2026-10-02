Roma, allarme Cristante: problema al ginocchio più serio del previsto, i dettagli

Cristante ancora alle prese con l’infiammazione al ginocchio: salta il Como e rischia la Champions contro il Real Madrid.

Si complica la situazione di Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma è ancora alle prese con un’infiammazione al ginocchio che lo costringerà a saltare la sfida contro il Como, in programma alla ripresa della Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Le condizioni del giocatore, però, sembrano essere più delicate di quanto inizialmente previsto e i tempi di recupero potrebbero allungarsi.

Cristante infortunato, Roma in ansia: a rischio la Champions contro il Real Madrid

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il problema al ginocchio sarebbe infatti più serio delle attese e adesso è in dubbio anche la presenza di Cristante nella sfida di Champions League contro il Real Madrid. Il centrocampista proverà a recuperare in tempo e farà un tentativo per essere a disposizione, ma al momento non ci sono certezze sulla sua presenza. La Roma seguirà quindi con attenzione l’evoluzione dell’infiammazione nei prossimi giorni, con la gara europea diventata il principale obiettivo per il rientro.