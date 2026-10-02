Frosinone, prova convincente prima del Napoli: Benevento battuto 2-1

Il Frosinone batte 2-1 il Benevento con Cittadini e Calò: segnali positivi per Alvini prima della sfida al Napoli.

Il Frosinone supera 2-1 il Benevento e manda segnali positivi in vista della prossima sfida di campionato contro il Napoli. La formazione di Massimiliano Alvini costruisce il successo soprattutto grazie a un ottimo primo tempo, chiuso sul doppio vantaggio per le reti di Cittadini e Calò. Nella ripresa il Benevento cambia passo e accorcia le distanze con Verdi, senza però riuscire a completare la rimonta. I canarini partono con personalità e al 9' sbloccano la gara: Tchato serve Cittadini in area, il difensore controlla e con il piattone indirizza il pallone alla sinistra di Esposito per l'1-0. Il Frosinone continua a creare occasioni con Ghedjemis e Monterisi, prima di trovare il raddoppio al 34'. Protagonista Giacomo Calò, che sorprende il portiere avversario con una splendida punizione dalla trequarti calciata direttamente verso la porta.

Frosinone-Benevento 2-1, Verdi accorcia ma Alvini resiste: ora c'è il Napoli

Nella ripresa Floro Flores cambia diversi uomini e il Benevento aumenta la pressione. Al 13' arriva il 2-1 con Verdi, bravo a trovare la conclusione vincente dal limite dell'area. La partita diventa più equilibrata, ma il Frosinone continua a rendersi pericoloso e al 27' trova anche il possibile 3-1 con Masini, annullato dall'arbitro Di Marco per fuorigioco. Nel finale il Benevento prova a sfruttare soprattutto i calci piazzati di Verdi, ma la difesa ciociara regge fino al triplice fischio. Per Alvini arriva così una vittoria utile anche per testare condizione e soluzioni tattiche prima della ripresa della Serie A, quando il Frosinone sarà atteso dalla trasferta contro il Napoli.

FROSINONE (3-5-2): Desplanches, Monterisi, Akpoguma, Cittadini; Tchato, Masini, Calò, El Azzouzi, Bracaglia; Ghedjemis, Zerbin. A disposizione: Pisseri, Capanna, Greco, Grande, Taddei, Colafrancesco, Marchetti, Esposito, Castroreale. All. Alvini.

BENEVENTO (4-3-3): Esposito; Pierozzi, Saio, Scognamillo, Beruatto; Talia, Maita, Siatounis; Okereke, Salvemini, Lamesta. A disposizione: Sylla, Caldirola, Sernicola, Simonetti, Schimmenti, Romani, Kouan Oulai, Gaspar, Mignani, Donatiello, Verdi, Tumminello. All. Floro Flores.