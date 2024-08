Da Torino: "Chiesa, il futuro è già scritto. E' fuori dal progetto Juve"

Federico Chiesa nella giornata di ieri è tornato a far parlare di sé con la foto social criptica. Il presente e il futuro più prossimo però, sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, sembrano stati già scritti: Chiesa è fuori dal progetto, al momento però le voci che lo collegherebbero a potenziali passaggi a Inter, Milan e Roma tali stanno rimanendo. Secondo il quotidiano, fino al 30 agosto (data di chiusura del mercato estivo) Chiesa non scenderà in campo ma rimarrà solamente ad allenarsi.

Se allora non si sarà sbloccato niente, allora il ritorno in squadra sarebbe tra i principali punti della programmazione.